Le Mahâbhârata, monumentale épopée indienne, adapté en bande dessinée

Détail d'un dessin de Jean-Marie Michaud

Longtemps méconnu en Occident, le Mahâbhârata est le plus long poème composé au monde. Écrit en sanskrit et initié au IVe siècle avant notre ère, enrichi pendant 700 ans, il est quinze fois plus consistant que la Bible et défie l'imagination par sa complexité. Cette épopée foisonnante et démesurée est à l'origine de mille croyances et légendes qui irriguent l'âme indienne et inscrivent le Dharma, la loi qui régit le monde, au cœur des hommes.Ce « grand poème du monde » raconte la longue et furieuse querelle dynastique qui opposa deux clans de cousins à 5 contre 100. Il compte seize personnages centraux, dont Krishna, avatar divin descendu sur terre, qui apparait là pour la première fois dans la mythologie indienne et qui n'a encore rien de l'enfant espiègle ou du joueur de flute qu'on connaît. C'est lui qui apporte néanmoins la Bhagavad-Gîta où il exprime l'amour divin pour l'homme.Cet inépuisable poème épique traite de religion, de politique, de sociologie, de loi, de morale, de cosmologie tout autant que de délivrance, but ultime de la condition humaine selon la tradition indienne.Le récit, dépouillé de ses histoires secondaires et agrémenté de quelques transitions, qu'en a tiré Jean-Claude Carrière pour Peter Brook a conduit à la création d'une monumentale pièce de neuf heures au Festival d'Avignon en 1985 qui fut reprise partout dans le monde pendant trois ans. Parallèlement, Jean-Claude Carrière a publié sa version romanesque du Mahâbhârata, pour le rendre plus accessible sans en trahir l'esprit.Il aura fallu 3 trois ans à Jean-Marie Michaud pour adapter son œuvre en bande dessinée, qui sera publiée le 24 octobre par les éditions Hohzonie.[À paraitre 24/10] Jean-Claude Carrière et Jean-Marie Michaud - Le Mahâbhârata - Éditions Hohzonie - 35 €