Le manga à succès Death Note est de retour... en livre audio

Les adaptations et les objets dérivés ne manquent pas devant un succès tel que Death Note. Après le manga, l’anime, les films live et les jeux vidéo, voici la version audio de la série animée à succès, elle-même adaptée du manga de Tsugumi Ōba et Takeshi Obata. Pas d’inquiétude, « toute personne qui écoutera la série audio Death Note ne pourra pas mourir, car on ne verra pas son visage » affirme la filiale d’Amazon.





Light Yagami ramasse un étrange carnet oublié dans la cour de son lycée. Selon les instructions du carnet, la personne dont le nom est écrit dans les pages du Death Note mourra dans les 40 secondes !! Quelques jours plus tard, Light fait la connaissance de l'ancien propriétaire du carnet : Ryûk, un dieu de la mort ! Poussé par l'ennui, il a fait entrer le carnet sur terre. Ryûk découvre alors que Light a déjà commencé à remplir son carnet.





Alors que Netflix prépare une suite à son film live action Death Note, un autre géant a mis la main sur le manga à succès.Il s’agit plus exactement de 12 épisodes de 55 minutes (soit 10 h et 46 min d’écoute) tirés de la série animée réalisée par Tetsurō Araki, elle-même adaptée du manga Tsugumi Ohba et Takeshi Obata paru en France aux éditions Kana.Et pour ceux qui auraient raté le phénomène, voici le résumé de l’éditeur :Pour éviter les foudres, des fans — qui n’ont pas épargné l’adaptation de Netflix — le choix de ces conteurs a été soigné. En effet, le site d’informations Manga News souligne que les comédiens que l’on retrouvera dans ce livre audio sont les mêmes qui avaient participé à la version française de l’anime.Soit, pour les personnages principaux, Alexis Tomassian dans le rôle de Light Yagami, Emmanuel Karsen dans celui de Ryuk et Guillaume Lebon pour L. Philippe Dumond incarnera toujours Sôichirô Yagami tandis que Charlyne Pestel portera la voix de Misa Amane. Charles Pestel incarnera une nouvelle fois Tôta Matsuda.Et on a pensé à tout, même à changer les règles du Death Note...Le livre audio est d’ores et déjà disponible au prix de 17,95 € ou avec un abonnement annuel de 9,95 €.