Le manga Eden’s Zero de Hiro Mashima aura droit à son anime

Eden’s Zero, la nouvelle série de Hiro Mashima, connu pour être l’auteur de Fairy Tail, sera bientôt adaptée en anime TV, apprend-on. Le manga suit les aventures de Shiki Granbell, un orphelin élevé par des animatroniques.



Après Rave et Fairy Tall, une autre série de Hiro Mashima deviendra donc anime : Eden’s Zero . La nouvelle a été annoncée par le mangaka lui-même sur son compte Twitter. Pour le moment, aucune autre information n’est délivrée. Cependant, le magazine Weekly Shonen Jump affirme que le prochain numéro du 17 juin révèlera « une annonce importante » à propos du manga (via Urban Fusions