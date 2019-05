Le manga Hi Score Girl publié le 4 juillet prochain en France

1991. Haruo est un élève de primaire qui n’a qu’une passion : les jeux vidéo. Il passe la quasi-totalité de son temps libre dans les salles d’arcade à aiguiser sa maîtrise des jeux de combat. Alors qu’il pense être le meilleur dans son domaine, ses certitudes vont voler en éclats le jour où une redoutable adversaire va se dresser contre lui : Akira, la plus brillante et la plus jolie des filles de son école.

Après une première œuvre autobiographique remarquée (Bip-Bip Boy), Oshikiri Rensuke délivre avec Hi Score Girl un titre enjoué et nostalgique, porté par son style graphique unique. Au fil des pages, l’auteur distille une nostalgie joyeuse où le lecteur (re)découvre l’ambiance des prémices du jeu vidéo et de l’e-sport, avec les salles d’arcades, les tournois, les premiers jeux de combats mythiques, les pièces de 100 yen, l’arrivée de la 3D…En plus de cette ambiance retrogaming retranscrite à la perfection, le titre parvient à convoquer le quotidien d’adolescents japonais dans ses moindres détails : les relations garçons/filles, la pression des examens, l’argent de poche méthodiquement dépensé, la relation aux parents ou encore les expéditions en vélo l’après-midi.Puisant dans les codes de la comédie romantique, Hi Score Girl ne s’y enlise pourtant pas et se révèle même être un beau plaidoyer en faveur de la place des femmes dans l’industrie vidéoludique : les personnages féminins s’éloignent des stéréotypes et s’érigent, manettes en mains, en redoutables adversaires.Le résumé de l'éditeur pour Hi Score Girl :Le manga sera disponible dès le 4 juillet prochain.Oshikiri Rensuke - Hi Score Girl - Mana Books - 9791035501143 - 7,90 €