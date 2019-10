Le manga Somali et l'esprit de la forêt adapté en anime

Le monde n'appartient plus aux humains qui sont en voie d'extinction, mais aux non-humains qui les dévorent ou en font leurs animaux de compagnie. Golem est l'esprit de la forêt et il a pour mission de la garder et de la protéger. Il ressemble à un robot et il ne ressent ni la douleur, ni les émotions. Un jour, il va faire la connaissance de Somali, une jeune humaine, et contre toute attente il va se prendre d'affection pour elle. Il va alors décider de l'aider à trouver les autres humains et ensemble ils vont commencer un long voyage plein d'aventures et de rencontres extraordinaires, mais les jours de Golem sont comptés, car il n'a qu'un an et 112 jours à vivre.