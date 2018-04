Le mariage de Batman et Catwoman célébré cet été

Quand la réalité rejoint la fiction : alors que la robe de mariage de Kate Middleton est mise en vente – une imitation par H&M, à 199 € – une heureuse nouvelle approche. En effet, le multimillionnaire Bruce Wayne s’apprête à prendre femme. Enfin, presque...





On ignore si Catwoman se sentirait comblée avec une authentique robe de princesse, mais, enfin, la voici décidée à épouser Batman. DC Comics, l’éditeur, a fini par réunir, pour le pire, le meilleur et le reste, Selina Kyle et Bruce Wayne. Autant le dire, ils sont félins pour l’autre, même si les chiroptères n’affectionnent pas particulièrement les matous.

Autre avantage : la famille Wayne se résume à Bruce, orphelin depuis le début de ses aventures, personne ne pourra s’opposer au choix du futur marié.





Couverture de Batman #50





La cérémonie aura lieu dans le numéro Batman #50, prévu pour le 4 juillet – jour de la fête nationale américaine. D’ailleurs, la maison joue le jeu à fond : des cartons d’invitation ont été expédiés à la presse. Les premières images des costumes des mariés ont d’ailleurs été diffusées dans le même temps et dans le Batman #44, sorti ce 4 avril, on a pu les découvrir.

Manifestement, la liste des invités comprendra tous leurs amis, et possiblement quelques ennemis notoires... Tout est possible.