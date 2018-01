Le meilleur résumé du Festival d'Angoulême est signé Boulet

Delcourt m’a demandé de faire des petits trucs pour sa story Instagram. pic.twitter.com/lBn07XYZJb — -Boulet- (@Bouletcorp) 27 janvier 2018



Ah, la vie d'auteur et ses merveilles... En dédicace sur le stand Delcourt pour une bonne partie du Festival, Boulet a également participé à des rencontres et à des discussions, en cercle plus restreint, avec le Syndicat des auteurs de bande dessinée... En effet, si le métier d'auteur fait rêver, particulièrement en festival, il n'en reste pas moins très loin de la sinécure... Au point que la rémunération des auteurs pour le temps passé en festival fait désormais partie des revendications Pour son éditeur Delcourt, Boulet a signé une story Instagram de ses journées à Angoulême. C'est bien sûr hilarant, et cela donne une idée de l'emploi du temps de fou pour un rendez-vous comme celui-ci...