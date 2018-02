Le mystère de la disquette molle : Jean Doux se la joue “floppy”

Lors du festival d’Angoulême, Le mystère de la disquette molle de Philippe Valette a reçu le Fauve Polar SNCF 2018. En partenariat avec les éditions Delcourt, nous proposons de redécouvrir l’album, acidulé et satirique. Valette s’amuse ici avec le mélange de la vie bureaucratique et l’humour aventurier : la touche humoristique ne vient pas ici uniquement du style, mais du basculement de l’aventure dans un univers totalement réaliste.







On retrouve ici, comme dans Georges Clooney, un style graphique riche et audacieux, au service d’une histoire rythmée, dynamique visuellement (Philippe vient de l’animation), et pleine d’influences multiples.

L’histoire se déroule dans une petite entreprise spécialisée dans les broyeuses à papier qui vient de se faire racheter, le matin même, par un gros concurrent. L’aventure commence lorsque Jean Doux fait cette découverte mystérieuse : une mallette contenant une disquette molle dans le faux plafond du débarras.



Après avoir mis sa collègue dans la confidence à la cantine, ils décident d’enquêter.