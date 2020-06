Le parc Spirou accueille de nouveau des visiteurs à partir du 20 juin

Des attractions pour tous les goûts









Lucky River, Champignac, Fantasio Rodéo, Gaffe à Gaston... les noms des attractions du parc Spirou ne font pas dans la dentelle et vous plongent directement dans l’univers des bandes dessinées des éditions Dupuis. Ouvert en 2018, le parc a pour objectif, outre de vendre des glaces, de promouvoir la lecture, et a développé une relation solide avec les écoles de la région.Dès son arrivée, le visiteur reçoit un exemplaire du Journal Spirou réinventé qui lui présente les univers des bandes dessinées qu’il va retrouver dans le parc.Pour sa troisième saison, le lieu propose de nouveaux univers et de nouvelles attractions. On retrouvera ainsi les personnages tout en pustules violettes de Midam, avec la série Game Over autour de « Crash Blork », une nouvelle attraction de voltiges aériennes. Les visiteurs pourront également aider Supergroom à vaincre les dinosaures téléguidés dans le nouveau simulateur 3D numérique et sensoriel « Supergroom et les Dinozorgs ».Au total, les visiteurs peuvent profiter d’une vingtaine d’installations conçues pour contenter enfants, adolescents et adultes. Les amateurs de sensation forte pourront se mesurer à la tour de chute Zombillénium qui se présente comme la deuxième plus haute en Europe.Les porteurs de pacemaker préfèreront sans doute « Boule et Bill déboulent », qui se présente comme « une douce envolée en compagnie des deux meilleurs copains de la BD ». Enfin, le parc propose plusieurs expériences immersives telles que Marsu Aventure, qui offre un visionnage en 6D des nouvelles aventures du roi de la jungle.Situé au 1 rue Jean-Henri Fabre 84170 Monteux, le parc est à 5 min d’Avignon, une heure de route de Marseille ou encore à deux heures de Lyon et de Nice. Le tarif d’entrée individuel s’élève à 35 € pour les adultes et 25 € pour les enfants, étudiants, senior, famille nombreuse et personne en situation de handicap qui bénéficient de réductions.Le lieu restera ouvert du 20 juin au 1er novembre 2020 avec de brefs moments de pause au mois de septembre et d’octobre, pour en savoir plus rendez-vous sur le site du parc.