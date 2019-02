Le Petit chaperon rouge, version gothique, amoureuse d'un loup-garou

C’est au festival de Sanremo qui se tenait au Théâtre Ariston du 5 au 9 février que la chanson a été diffusée. Depuis 1951 que cette manifestation existe, elle est devenue une référence — c’est l’émission la plus regardée de la Rai, qui la diffuse à la télévision. Chaque année, un lauréat est retenu, devenant parfois le candidat italien pour le concours Eurovision de la chanson. Des artistes comme Andrea Bocelli ou Laura Pausini y furent récompensés.Cette année, plus spécifiquement le vainqueur, Mahmood, de mère sarde et de père égyptien fait polémique… Le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini (Ligue Nord, l’extrême droit) ne le trouve en effet pas assez italien à son goût…Bref, Loerdana Bertè, qui fit ses débuts en 1975, revenait à 68 ans avec un nouveau titre, qui a frappé les esprits. Réalisé par un duo d’artistes, Andrea Raviola et Brice Coniglio, il fut tourné comme un film d’animation. Le tout en collaboration avec un spécialiste du motion graphic, Fausto « Krausto » Collarino et l’illustratrice et animatrice Giulia Landi.Ce dernier raconte une sorte d’anti-fable, Cappuccetto Nero, qui serait l’alter-ego de la chanteuse. Bien entendu, ce personnage est également le contrepoint du personnage des frères Grimm, Cappuccetto Rosso — Le Petit Chaperon Rouge. Sauf que Le Petit Chaperon Noir est une fille rebelle, loin de la petite enfant sage et obéissante du conte.D’ailleurs Cappuccetto Nero tombe toujours amoureuse du mauvais type, en l’occurrence, un loup noir, mâle alpha et chef de meute d’un groupe de criminels animaux. Et quand cette troupe tente d’attaquer la jeune fille dans une banlieue de métropole, c’est le coup de foudre. Ou presque.Entre la jeune fille et le loup, la violence se change en attraction fatale, avec des attentes divergentes. L’une souhaiterait un prince charmant, l’autre une femme dévouée. Le final aboutira à des notes sombres et féministes, loin des happy ends traditionnels. De toute évidence, le sujet n'aurait pas manqué de plaire à Bruno Bettelheim, qui avait fourni une fameuse lecture psychanalytique des contes de fées Une fable de loups-garous, très loin de l’esprit de Twilight qui a fini par faire de ces créatures, dans l’esprit d’un public mal habitué, des bêtes de foire. Le retournement de situation conduira en effet le chef de meute à préferer la forme humaine, alors que Loredana/Cappuccetto se transformera en femme loup-garou, pour rejoindre la meute et en devenir la cheffe.Le tout se déroule dans une atmosphère gothique, de ville fantôme aux paysages fantomatiques…En 2006, la chanteuse avait déjà collaboré avec cette équipe pour « Strade di Fuoco », un peu plus chaud cette fois.