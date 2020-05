Le prequel de Dune, House Atreides, bientôt adapté en bande dessinée 

Drümmkopf CC BY 2.0

L’Univers de Dune ne semble jamais avoir été aussi populaire. Après l’adaptation cinématographique du roman originel par Denis Villeneuve, prévue pour le 18 décembre prochain, l’univers de la planète désertique va avoir le droit à une nouvelle extension.Publié en 1999 Dune: House of Atreides propose une histoire qui se déroule 30 ans avant les évènements du premier Dune de Franck Herbert sorti lui en 1965. On suit le début de la domination du baron Harkonennen, principal antagoniste de la famille Atreides, et sadique notoire.L’oeuvre risque difficilement d’être dénaturée puisque les 12 numéros de la série de bande dessinée seront sous la responsabilité des auteurs du roman Kevin J. Anderson et Brian Herbert. Quant à savoir si ce prequel signé par le fils du romancier dénature l'oeuvre de son père, c'est un autre sujet...« Cela fait plus de 20 ans que Brian et moi avons publié House Atreides, le premier de nos nouveaux romans dans l'univers de Dune de Frank Herbert », a déclaré Kevin J. Anderson. «Nous avons adoré explorer toutes les possibilités que Frank a créées pour nous, et ces livres ont présenté un tout nouveau public à Dune. Maintenant, en adaptant House Atreides dans un format graphique vibrant, c'est comme redécouvrir l'histoire et le monde à nouveau. »Le PDG et fondateur de Boom ! Studios, Ross Richie, a ajouté : « Il y a peu de romans dans l'histoire moderne avec un plus grand impact et une pertinence continue que Dune, c'est donc un honneur pour Boom! Studios – et pour moi – de faire partie de ce monde inoubliable avec les lecteurs. »L’adoption de Dune: House Atreides sera publiée conjointement avec Herbert Properties LLC et Abrams ComicArts, qui adaptent de leur côté le roman original de Frank Herbert en une série de trois romans graphiques à partir de cet automne. Brian Herbert et Anderson travailleront également sur ce projet, en collaboration avec les artistes Raúl Allén et Patricia Martín.On n'a pas fini d’entendre parler de vers géants.via comicbook