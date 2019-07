Le prix de l’Académie de Marine 2019 aux “Grandes Batailles Navales”

Salamine, ou la calamité perse, Texel, ou la fierté d’un corsaire, Midway, en pleine Seconde Guerre mondiale ou encore Lepante, histoire de la Sainte Ligue contre l’Empire ottoman… Forte de 10 ouvrages BD, la collection des Grandes Batailles Navales vient de se voir attribuer le prix de l’Académie de Marine 2019.Cette vénérable institution créée sous Louis XV remonte à l’année 1752. Une belle reconnaissance supplémentaire pour la Collection.Le dernier titre paru dans la collection est celui de Salamine, par Jean-Yves Delitte et Francesco Lo Storto. Deux nouveaux albums sont à sortir cet automne : No Ryang et Le Bismarck, le 9 octobre.