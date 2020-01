Le projet d’adaptation de Justice League Dark renait de ses cendres avec J.J.Abrams

Alors que l’on s’était fait à l’idée que le projet d’adaptation de Justice League Dark ne verrait jamais le jour, voilà qu’il serait reparti de plus belle. Après plus de 6 ans d’attente, J.J. Abrams souhaiterait relancer le projet avorté par Warner Bros. et DC Entertainment. À la production, on retrouverait tout naturellement sa société fondée depuis 2001, Bad Robot.



Le projet, annoncé depuis 2014, aura connu pléthore de rebondissements. Alors que Guillermo del Toro devait se charger de la réalisation , le travail entamé a très vite été écourté. En effet, le cinéaste mexicain, qui avait pourtant lui-même signé le scénario du film, a délaissé le projet un an après.En 2016, le projet renait de ses cendres avec Doug Liman aux commandes, mais celui-ci se retrouve une nouvelle fois abandonné. L’idée d’une adaptation en film live action avait donc fini par s’essouffler laissant place à un film d’animation réalisé par Jay Oliva et produit par la Warner et DC Comics.Bad Robot Productions devrait reprendre le flambeau, annonce Deadline . En effet, en vue d’un accord signé avec la Warner, la société travaillerait sur l’adaptation de Justice League Dark sous forme de films, mais aussi de séries télévisées.À la réalisation, on retrouverait J.J. Abrams connu pour ces longs métrages comme Star Trek (11 et 12) et Star Wars (épisodes VII et IX), mais aussi ses séries telles que Lost : Les Disparus.Aucune autre information n’a pour le moment été révélée. De plus, le média insiste sur le fait que le partenariat est tout nouveau et qu’à ce stade, aucun de projet n’a réellement été fixé : « Il est encore trop tôt pour affirmer si le directeur de Bad Robot JJ Abrams dirigera l’une de ses idées. »Il atteste cependant qu’Hannah Minghella et Ben Stephenson de Bad Robot devraient bientôt organiser une réunion afin de réfléchir aux détails, ou plutôt au projet entier.