Le retour de la série Death Note annoncé, avec Takeshi Obata aux commandes

Extrait de Death Note

A new Death Note one-shot by Takeshi Obata has been announced. pic.twitter.com/z1Zp2hKAUo — SPY (@Spytrue) 27 avril 2019



Light Yagami ramasse un étrange carnet oublié dans la cour de son lycée. Selon les instructions du carnet, la personne dont le nom est écrit dans les pages du Death Note mourra dans les 40 secondes !! Quelques jours plus tard, Light fait la connaissance de l'ancien propriétaire du carnet : Ryûk, un dieu de la mort ! Poussé par l'ennui, il a fait entrer le carnet sur terre. Ryûk découvre alors que Light a déjà commencé à remplir son carnet.

Death Note, manga publié entre 2003 et 2006 dans Weekly Shōnen Jump au Japon et entre 2007 et 2008 en France chez Kana, signé par Tsugumi Ōba et dessiné par Takeshi Obata, aura droit à un retour inespéré en 2019. L'éditeur Shūeisha a annoncé officiellement la nouvelle, sans préciser, pour le moment, dans quel magazine ce chapitre inédit serait publié.En effet, on parle bel et bien d'un chapitre, qui devrait permettre de découvrir une histoire complète : ne pas s'attendre à une nouvelle série, donc, même si le succès pourrait inciter l'éditeur à solliciter à nouveau les mangakas...Les premières planches de ce chapitre inédit seront donc dévoilées à l'occasion d'une exposition qui célébrera les 30 ans de carrière de Takeshi Obata. Seul le nom de ce dernier a d'ailleurs été associé à ce chapitre inédit : le dessinateur a pourtant retrouvé Tsugumi Ōba, scénariste de Death Note, pour la série Platinum End.Le résumé de l'éditeur pour Death Note :Depuis sa publication, Death Note a évidemment connu nombre d'adaptations, de l'anime à l'OVA en passant par le film Netflix pas vraiment apprécié des fans.