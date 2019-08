Le retour de Panzer Dragoon, le jeu inspiré par l'univers graphique de Moebius

Cet automne, les possesseurs de la console Switch de Nintendo pourront retrouver l'univers fantastique de Panzer Dragoon, plus de 20 ans après la sortie du premier épisode sur la Saturn de Sega. Le principe du jeu est assez simple, puisque le dragon, que le personnage principal chevauche, se déplace seul selon un chemin prédéfini dans le décor.Le joueur, lui, doit viser les ennemis qui apparaissent sur l'écran, en abattre le plus grand nombre et, surtout, survivre jusqu'à la fin de la traversée. Si le jeu a marqué son époque, c'est grâce à ses graphismes, colorés et entièrement en 3D, y compris les cinématiques : l'ensemble était plutôt dynamique, avec une direction artistique forte et une musique restée dans les esprits.L'équipe japonaise derrière Panzer Dragoon, Team Andromeda, a conçu l'ensemble de l'univers du jeu, totalement original : Kentaro Yoshida, Masaya Kishimoto, Takashi Iwade, Yumiko Kayashima ou encore Misaka Kitamura ont travaillé sur les décors, les personnages et autres dragons du jeu, mais se sont largement inspirés de l'univers graphique de Moebius, alias Jean Giraud.« À l'époque, nous étions tous très fans de Moebius dans l'équipe, et Sega a développé les ennemis et les boss du jeu avant de les envoyer à Moebius, à qui nous avions commandé des illustrations. Il s'est emparé des designs et ses dessins sont devenus les jaquettes de l'édition japonaise du jeu », expliquait Takashi Iwade dans un entretien réalisé en 2003.Dans la bande dessinée Arzach, parue dans les années 1970, le personnage principal chevauche une créature volante à mi-chemin entre le dragon et le dinosaure ailé, nommé Ptéroïde. D'autres similitudes apparaissent entre l'œuvre graphique et la création vidéoludique, comme le relève Panzer Dragoon Legacy L'influence de Moebius sur la création de la Team Andromeda n'est pas franchement étonnante : le magazine Métal hurlant, où l'auteur a publié de nombreuses planches, a inspiré des créateurs du monde entier. Katsuhiro Otomo (Akira) ou Hayao Miyazaki, pour ne citer qu'eux, ont aussi façonné leurs propres univers visuels grâce à cette publication culte...