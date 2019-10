Le roman graphique en passe de détrôner les super héros ? 

Morebyless, CC BY SA 2.0









Si le marché rapporte toujours autant, les deux sociétés les plus importantes du secteur restent, sans surprise, Marvel et DC qui concentrent la plus part des ventes. À elles seules, elles publient environ 80 % des ouvrages vendus sur le marché dit « direct » (en opposition aux ventes numériques).Cependant, les ventes se font de plus en plus dans les librairies, et non plus dans les magasins spécialisés, fréquentés pour l’essentiel par des fans de longue date, souvent plus âgés et qui s'apparentent à de véritables collectionneurs. Les librairies vendent davantage à un plus grand nombre et notamment aux jeunes lecteurs.Et si les livres de superhéros commencent de plus en plus à trouver leur place sur les étagères des librairies, ils y prennent aussi la poussière. Toujours selon les chiffres exposés, les romans graphiques représentent 41 % des ventes en librairie, suivi du manga à 28 %. Les comics de superheros ne représentent à peine 10 % de ces ventes (9,6 pour etre exact).Plus vraiment d’espace attitré, mais aussi en crise d’identité. Le numérique est un flop pour les comics. Si ce format se développe dans tous les genres, les fans de comics ne semblent pas encore prêts à l’adopter. Seuls 9 % des ventes de comics se font en format numérique.via Forbes