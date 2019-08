Le teaser d'Astérix & Obélix XXL3 : Le Menhir de Cristal enfin dévoilé

< >

Notre histoire commence dans un petit village d’Armorique (celui que vous connaissez tous !). Chacun y mène une vie douce et paisible… Jusqu’au jour où le druide Panoramix reçoit un étrange courrier. Ce dernier transportera nos deux héros dans un voyage qu’ils ne sont pas près d’oublier (et les camps romains rencontrés sur leur route non plus !).

Accompagnés du mystérieux menhir de cristal, ils voyageront dans des contrées lointaines et feront face à d’innombrables dangers.

Dans cet opus, développé par le studio OSome et annoncé l'année dernière , seront de la partie les personnages emblématiques des bandes dessinées tels que Panoramix, Assurancetourix, Abraracourcix, et évidemment Astérix et Obélix. Mais également de tout nouveaux personnages créés spécialement pour le jeu.Sous le label de jeux vidéo Microïds, Astérix & Obélix XXL3 : Le Menhir de Cristal propose un contenu multiple : batailles, explorations, puzzles ou encore collectes. De nombreuses possibilités d’actions et quêtes secondaires seront disponibles, pour tenter de trouver des objets cachés.Dans ce jeu, on pourra également découvrir un mode coopératif, pour jouer en famille ou entre amis sur un même écran.À la sortie du titre, deux éditions seront proposées aux joueurs : une édition limitée qui comprend le jeu et 2 petites figurines Astérix et Obélix. L'autre, collector, contient le jeu, une figurine en résine d’Obélix et Idéfix de 15 cm ainsi que 2 petites figurines d’Astérix et Obélix.Voici le synopsis du jeu :Découvrez le trailer d’annonce d’Astérix & Obélix XXL3 : Le Menhir de Cristal :