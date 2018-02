Le tournage de l'adaptation de la BD Polar, pour Netflix, a commencé

Netflix, Constantin Film, Bolt Pictures et bien sûr Dark Horse Entertainment collaborent pour cette nouvelle production tirée d'une bande dessinée, attendue pour 2019 sur Netflix. Pour rappel, Polar est une série de bandes dessinées d'abord publiée sur internet puis, face au succès rencontré, reprise par l'édition classique. En France, la série de Victor Santos est publiée par Glénat Comics.

Au casting de Polar, on annonce Mads Mikkelsen (Doctor Strange), Vanessa Hudgens (Spring Breakers), Katheryn Winnick (Vikings) and Matt Lucas (Alice au Pays des Merveilles).



Le résumé de l'éditeur pour Polar, tome 1 :

Sorti de force de sa retraite, le plus grand espion de la planète — l'ex-agent connu sous le nom de « Black Kaiser » — est à présent menacé de mort. Dans un affrontement sans merci contre son ancien employeur, l'agence « Damoclès », Black Kaiser va devoir faire face à un expert de la torture psychotique ou à une tueuse rousse aussi belle que fatale. Sa mission ne s'achèvera que s'il meurt ou s'il tue tous ceux qui se mettront en travers de son chemin. Et mourir n'est pas dans ses habitudes. Dans un véritable tour de force visuel hérité de Frank Miller et Mike Mignola, Victor Santos (Furious) signe un récit noir comme un café bien serré. Une histoire de vengeance brutale et sans temps mort dont la violence est aussi graphique...