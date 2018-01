Le Transperceneige de Lob, Rochette et Legrand, devient une série

Après un passage plutôt réussi par le cinéma en 2013 grâce au réalisateur sud-coréen Bong Joon-Ho, les bandes dessinées Le Transperceneige, signées par Jacques Lob, Jean-Marc Rochette et Benjamin Legrand après la disparition de Jacques Lob, seront bientôt adaptées en série. La chaîne américaine TNT, qui avait commandé un épisode pilote, est visiblement convaincue.

Cette série inédite sera en réalité un reboot du film de Bong Joon-ho, mais devrait grandement s'inspirer de l'œuvre originale. L'aventure du Transperceneige comprend à l'origine trois tomes, Le Transperceneige (1984, réédition sous le titre L’Échappée en 1999), L'Arpenteur (1999) et La Traversée (2000).

La série sera scénarisée par Josh Friedman, qui a travaillé sur Avatar 2, mais aussi La Guerre des Mondes (2005), Le Dahlia noir (2006) ou encore la série Terminator : The Sarah Connor Chronicles (2008-2009). Côté casting, exit Chris Evans et Tilda Swinton, mais on annonce d'ores et déjà Daveed Diggs et Jennifer Connelly, dans des rôles inconnus.

Si l'épisode pilote a été validé par la chaîne TNT, aucune date de diffusion, ni même d'entrée en production, n'a été communiquée.





Le résumé de l'éditeur pour Le Transperceneige :

Un jour, la bombe a fini par éclater. Et toute la Terre s'est brutalement retrouvée plongée dans un éternel hiver gelé, hostile à toute forme de vie. Toute ? Pas tout à fait. Miraculeusement, une toute petite portion d'humanité a trouvé refuge in extremis dans un train révolutionnaire, le Transperceneige, mu par une fantastique machine à mouvement perpétuel que les miraculés de la catastrophe ont vite surnommé Sainte Loco. Mais à bord du convoi, désormais dépositaire de l'ultime échantillon de l'espèce humaine sur cette planète morte, il a vite fallu apprendre à survivre. Et les hommes, comme de bien entendu, n'ont rien eu de plus pressé que d'y reproduire les bons vieux mécanismes de la stratification sociale, de l'oppression politique et du mensonge religieux. Bande dessinée majeure des années 80 créée par Jean-Marc Rochette et Jacques Lob, reprise à la fin des années 90 pour deux volumes supplémentaires par Benjamin Legrand après le décès de son scénariste, la trilogie du Transperceneige reparait en un volume unique à l'occasion de son adaptation au cinéma (Snowpiercer, sur les écrans dès la fin de l'été) par le plus célèbre des cinéastes coréens, Bong Joon-ho. La redécouverte de l'une des meilleures sagas de science-fiction qu'ait produite la bande dessinée française : trente ans après sa création, Le Transperceneige n'a rien perdu de sa puissance et de sa singulière modernité.

Lob, Rochette, Legrand - Le Transperceneige - Casterman - 9782203088054 - 25 €via Comic Book