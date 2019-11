Leiji Matsumoto créateur d'Albator, le capitaine corsaire, hospitalisé

Leiji Matsumoto, CC-BY-SA-4.0 Niccolò Caranti

Leiji Matsumoto, CC-BY-SA-4.0 Niccolò Caranti

Vendredi 15 novembre, le dessinateur de manga âgé de 81 ans a été transféré à l’hôpital après avoir participé à un événement à Turin, annonce le quotidien national japonais The Japan Times. Et de déclarer que l’hypothèse de l’AVC avait été rejetée par l’hôpital, mais que des problèmes respiratoires avaient en effet été constatés.Pour rappel, Leiji Matsumoto est en Italie depuis le 14 novembre à l’occasion des 40 ans de la première diffusion d’une de ses séries phares, Albator, le corsaire de l’espace ou Albator 78.Son séjour risque de s’éterniser. Le journal italien La Repubblica a rapporté que malgré un état de santé désormais stabilisé, le mangaka n’est pas en mesure de rentrer au Japon et doit rester hospitalisé pour le moment.via The Japan Times