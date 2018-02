Les 10 lauréats manga des Daruma 2018 de la Japan Expo

On apprenait hier soir les noms des 10 lauréats des Daruma, à l'issue de la cérémonie de remise du prix manga de la Japan Expo. Depuis son septième impact en 2006, le festival récompense chaque année (excepté entre 2013 et 2016 pour cause de refonte... ) les meilleurs animes et mangas de l’année répartis en dix catégories.



Les lauréats manga du jury de cette année sont :



- A Silent Voice de Yoshitoki OIMA traduit par Géraldine Oudin chez Ki-oon pour le Daruma d’or

- To Your Eternity de Yoshitoki OIMA traduit par Thibaud Desbief chez Pika Édition pour le Daruma de la meilleure nouvelle série

- Golden Kamui de Satoru NODA traduit par Sébastien Ludmann chez Ki-oon pour le Daruma du meilleur scénario

- Levius Est de Haruhisa NAKATA traduit par Thibaud Desbief chez Kana pour le Daruma du meilleur dessin

- Green Mechanic de Yami SHIN (Ki-oon) pour le Daruma du meilleur manga international

- Je suis Shingo de Kazuo UMEZU traduit par Miyako Slocombe chez Le Lézard Noir pour le Daruma du patrimoine

- Les gardiens du Louvre de Jirô TANIGUCHI traduit par Ilan Nguyen chez Futuropolis pour le Daruma de la meilleure fabrication



Du côté des lauréats manga du public on retrouve cette année :



- Après la pluie de Jun MAYUZUKI traduit par Thibaud Desbief chez Kana pour le Daruma du meilleur Seinen

- Card Captor Sakura - Clear Card Arc de CLAMP traduit par Fédoua Lamodière et adapté par Hinoko chez Pika Édition pour le Daruma du meilleur Shôjo

- My Hero Academia de Kôhei HORIKOSHI traduit par David Le Quéré chez Ki-oon pour le Daruma du meilleur Shônen



Le jury manga était composé cette année de professionnels tel que Pauline Croquet (journaliste au Monde Pixels), Claire Pélier (Directrice de l'École Internationale du Manga et de l'Animation), Nelson Esteves (créateur du Blog Jikan Project), Laëtitia de Germon (journaliste chez Franceinfo) et Agnès Lamon (bibliothèques de la Ville de Paris).



Depuis sa reprise en 2016, la statuette prends la forme d’un Daruma. Cet emblème culturel japonais a été choisis pour sa symbolique d’espoir et de persévérance explique le site de l’évènement. “Le travail de mangaka et d'animateur est ardu et la renommée est difficile à atteindre.”