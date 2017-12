Les 17 bandes dessinées de 2017, selon BDfugue

En 2012, ils étaient 12. Fort logiquement, en 2017, ils sont 17. Et en 2099... on verra bien. Depuis cinq ans, le libraire spécialisé BDfugue propose une sélection des titres de bande dessinée les plus plébiscités. Collectant les avis des libraires maisons, confrontés aux commentaires de différents partenaires médias, BDfugue dévoile, en exclusivité pour ActuaLitté, ces 17 albums qui auront suscité l’engouement.







« Voilà un exercice auquel nous nous livrons depuis 2012 et qui devient une tradition. Chaque semaine, nos libraires partagent leurs coups de coeur et leurs coups de foudre. Pour cette année 2017, ce sont plus de 8200 avis qui ont été compilés », nous précise BDfugue.com



Shi tome 1 - Au commencement était la colère

Zidrou / Homs ; Dargaud



La malédiction de Gustave Babel

Gess ; Delcourt



Gus tome 4 - Happy Clem

Blain / Clémence ; Dargaud



Undertaker tome 3 - L'ogre de Sutter Camp

Dorison / Meyer ; Dargaud



Momo tome 1

Garnier / Hotin ; Casterman



Mazzeru

Stromboni ; Casterman



Le travailleur de la nuit

Matz / Chemineau ; Rue de sèvres



Le château des étoiles tome 3 - Les chevaliers de Mars

Alice / Simon ; Rue de Sèvres



Giant tome 1

Mikaël / Tripp ; Dargaud



Betty Boob

Cazot / Rocheleau ; Casterman



Ces jours qui disparaissent

Le Boucher ; Glenat



Saga de Grimr

Moreau ; Delcourt



Voltaire amoureux tome 1

Oubrerie ; Les Arènes BD



Private eye

Vaughan / Marcos ; Urban Comics



Emma G. Wildford

Zidrou / Édith ; Soleil



Dans la combi Thomas Pesquet

Montaigne ; Dargaud



Les carnets de Cerise tome 5 - Des premières neiges aux Perséides

Chamblain / Neyret ; Soleil



Parmi les partenaires on retrouve BDGest, Bodoï, PlaneteBD, Sceneario, BDcaf Mag, Manga News, MDCU, À voir à lire, La Bande du 9, Manga Sanctuary, Les Sentiers de l'imaginaire, Daily Hero, Manga Mag, Une Case en plus, Télérama...