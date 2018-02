Les albums d'Astérix désormais imprimés par la société belge Graphius

On apprend dans la presse néerlandaise que Denis Geers, à la tête du groupe d’imprimerie Graphius, vient de racheter PPO, société française. De quoi avoir dans les mains tout ce qui se fait, ou presque, en matière d’impression de bande dessinée.





Avec des clients comme Dargaud, Dupuis et Lombard – le groupe Média Participations, autrement dit Boule et Bill, Spirou ou encore Thorgal... Mais on y retrouve également Casterman, la filiale de Flammarion, ou des séries de renom comme Lucky Luke.

Déjà premier imprimeur de bande dessinée en Europe, Graphius signe ici sa treizième acquisition en dix années – la première, toutefois, à l’extérieur de la Belgique. Ses exportations vont vers les Pays-Bas, l’Allemagne, mais également la Grande-Bretagne et les États-Unis. Graphius est également imprimeur de livres d’art pour le Louvre.

A ce jour, 370 personnes travaillent pour le groupe, dont le chiffre d’affaires l’an passé s’élevait à 78 millions €.

En reprenant PPO Graphic, Graphius Group deviendra l’imprimeur d’Astérix, dont le dernier tome a été imprimé à 5 millions d’exemplaires.



« La reprise de PPO est une étape mûrement réfléchie dans le souhait de devenir un producteur local en France. Notre large base de clientèle française existante, la compétence du personnel de PPO, son outil de production de grande qualité et la situation géographique aux portes de Paris, nous a convaincus de mener cette acquisition à bien », affirme Denis Geers dans un communiqué.