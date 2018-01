Les Animaniacs de Spielberg redémarrent sur Hulu en 2020

Les spectateurs trentenaires, approchant des quarante d’ailleurs, et leurs aînés, sont légitimement en droit de se poser la question : quelle production audiovisuelle des années 90 n’a pas encore eu droit à un reboot ? Les Animaniacs n’y échapperont pas, et feront un retour fracassant… en 2020. La blague : ils n'attendront pas d'ici là, eux !





Hulu a annoncé qu’un accord trouvé avec Steven Spielberg, le créateur, donnera une nouvelle vie aux trois frères et sœurs totalement allumés. Depuis leurs premiers pays, faits sur FoxKids en 1993, Yakko, Wakko et Dot n’ont fait qu’enchaîner les bêtises, les gags et donner une certaine note d’humour bienvenu.

Pour les fans nostalgeeks, Steven Spielberg assure qu’il sera même aux commandes pour partie, dans le rôle de producteur exécutif. « Je suis tellement heureux et fier que les Animaniacs trouvent un foyer avec Hulu. Avec la Warner Bros, nous cherchions à attirer de nouveaux spectateurs et fans de longue date dans le monde sauvage de Yakko, Wakko et Dot. »



Ce redémarrage s’effectuera sur deux saisons déjà signées, et Hulu disposera des droits de streaming pour tous les épisodes passés et les spin-offs.

Ces trois monstres s’inscrivaient dans le sillage de l’univers Looney Tunes de la Warner, qui avait déjà fait naître des bambins inspirés de Bugs Bunny et ses comparses. Avec les trois affreux, qui se présentaient comme les frères Warner — et la sœur ! —, on attend surtout, et impatiemment, le grand revival de Minus et Cortex…

De nouvelles échappées belles du château d’eau des studios de Warner, où ils sont censés être enfermés sous bonne garde, ne manqueront pas. Pourvu juste que les épisodes ne soient pas rabotés à la sauce politiquement correcte…





