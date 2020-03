Les anime Naruto et Naruto Shippuden gratuits sur la plateforme ADN

Peur de trouver le temps long pendant le #Confinement ? Nous aussi ! Tout #Naruto et Naruto Shippuden gratuits sur ADN ! Dès demain 10h ! Commencez l'entraînement ninja. https://t.co/arn4c24Vr6#BienAvecADN #COVID19france #COVID19 pic.twitter.com/ti1NFrf5yL — Anime Digital Network (@ADNanime) March 16, 2020

L'intégralité des deux séries Naruto et Naruto Shippuden est proposée en accès libre sur la plateforme ADN à partir de ce mardi 17 mars, soit 720 heures à visionner. En non-stop, cela signifie 30 jours passés à partager les aventures et l'entrainement ninja de Naruto (la rédaction déconseille un tel rythme, tout de même).Les deux séries sont bien entendu adaptées du manga créé par Masashi Kishimoto et prépublié dans Weekly Shōnen Jump entre 1999 et 2014. Manga parmi les plus vendus au monde aux côtés de One Piece et Dragon Ball, Naruto a été adapté en deux séries, Naruto et Naruto Shippuden, toutes deux réalisées par Hayato Date et animées par le Studio Pierrot.Si Naruto est disponible en VF , la série Naruto Shippuden est proposée uniquement en VOSTFR Par ailleurs, ADN souligne qu'un quart de son catalogue est visionnable librement, notamment les premiers épisodes des différentes séries. La plateforme revendique 250 séries et 50 films.