Les Artilleuses, la première BD du romancier Pierre Pevel

Nous sommes en 1911, dans le Paris des Merveilles - un Paris qui n'est ni tout à fait le nôtre, ni tout à fait un autre. C'est dans ce décor que les Artilleuses font un retour fracassant en se livrant à l'une de leurs activités favorites : l'attaque de banque à main armée. Aventurières et hors-la-loi, elles sont trois : Lady Remington, Miss Winchester et Mam'zelle Gatling.



N'hésitant jamais à faire parler la poudre, elles sont connues de toutes les polices d'Europe. Ce coup, cependant, pourrait bien être leur dernier. Car le vol d'une mystérieuse relique — la Sigillaire — leur vaut d'être pourchassées non seulement par les Brigades du Tigre, mais également par les redoutables services secrets du Kaiser...