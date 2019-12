Les Brésiliens de Stout Club signent 4 titres avec Comixology

Dans le cadre du programme comiXology Originals — les productions 100 % numériques inédites de la marque — sortiront donc quatre albums, au cours des prochains mois. Pour plus d’informations, il faudra prendre son mal et sa tablette en patience.À l’origine de cette association Stout Club Entertainment x comiXology, on retrouvera Rafael Albuquerque, Eduardo Medeiros, Mateus Santolouco et Rafael Scavone, qui sont les créateurs et fondateurs. Tous quatre ont déjà bossé sur un bon nombre de bandes dessinées, comme Teenage Mutant Ninja Turtles, ou Gotham Academy.Ils ont aussi pris part à des publications sous le nom de ce collectif, chez Oni Press et Dark Horses Comics.Pour le responsable contenu de comiXo, Chip Mosher, l’idée est de diversifier l’offre d’Originals, encore et toujours. Or, cette catégorie d’œuvres est accessoirement disponible sans frais pour l’ensemble des membres Amazon Prime, Kindle Unlimited et comiXology Unlimited. Dans le même temps, elles sont aussi vendues à l’unité sur Kindle et comiXo.via The Beat