Les Cahiers d’Esther de Riad Sattouf ; les saisons 2 et 3 confirmées

Le projet de Riad Sattouf, dessinateur, auteur, réalisateur, est de raconter la vie quotidienne d’Esther — qui existe vraiment — de ses 10 ans à sa majorité, au rythme d’un album par an, dont chaque planche est prépubliée dans L’Obs. Albums édités dans sept langues à ce jour.Après le succès de la saison 1 (Les Cahiers d’Esther, histoires de mes 10 ans) au printemps dernier, Canal + annonce la poursuite de sa collaboration avec Riad Sattouf et les éditions Allary, en adaptant les albums Histoires de mes 11 ans et Histoires de mes 12 ans.Dans Histoires de mes 11 ans, Esther est en CM2. Elle raconte la naissance de son petit frère, les attentats, les garçons dont elle est amoureuse, les discussions sur Dieu avec sa meilleure amie, sa mère qui a grossi, son grand frère débile et son père, ce héros...Dans Histoires de mes 12 ans, Esther entre en sixième et raconte son premier téléphone portable, Manuela son hamster, l’arrivée de l’acné, son frère complotiste, son père mélenchoniste, sa mamy lepéniste, le président Macron l’Illuminati ou encore son amour pour la galette saucisson-abricot…Le dernier album paru dans la série est l'Histoire de mes treize ans, toujours chez Allary Éditions.