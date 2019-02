Les Cavaliers de l'Apocadispe en animation, “pour un monde plus idiot”

Bonjour les amis, j'ai mis en ligne une compilation de micro-métrages d'animation des cavaliers de l'apocadispe. C'est pour le fun, c'est gratuit, c'est idiot.

Un peu plus ? D'accord, et même, avec plaisir !





Le public les découvrit en librairie en août 2018, dans la collection Dupuis jeunesse : les trois sales gosses n’avaient pas fini de faire rigoler. Sans peur, sauf l’un des trois (qui ne s’appelle, non, non, pas du tout Gibraltar) et sans reproche, toujours à l'exception de ce même troisième (pas de calembour, ici, enfin…), leur vocation dans l’univers c’est de s’amuser.Quelle tristesse des enfants qui ne pensent qu’à jouer et pas du tout à construire l’avenir de la start-up nation. Leur imagination à toute épreuve les met à l’abri de l’ennui profond, mais certainement pas des mésaventures les plus imprévisibles. Dont ils se sortent souvent sans bosse.« Aucun commun des mortels ne survivrait longtemps dans les aventures des cavaliers de l’apocadispe qui se prennent régulièrement des gamelles mémorables », indique l’éditeur. Et pour dire vrai, ActuaLitté le suivait avec allégresse dans son idée : la BD faisait partie de nos coups de cœur de la rentrée 2018.Retenus en sélection officielle du festival de la BD d’Angoulême, Les Cavaliers n’ont pas eu les hommages qui leur étaient dus — mais on y travaille, les jurés des prix qui ne les ont pas retenus recevront prochainement une tête de thon tranchée, bien plus sanguinolente que le cheval…Libon, de son côté, se fait plaisir, et vient de livrer une petite vidéo vidéo d’animation, inspirée de l’univers des Cavaliers.Ça ne dure qu’une petite minute trente à peine, c’est bien trop court, mais c’est un bon teasing, parfait pour imprégner l’heureux qui n’a pas encore eu le plaisir de devenir idiot à leur contact, de leur univers. Des saynètes compilées, avec musique d’ambiance qui fait peur… On adore.