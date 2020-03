Les Chemins de Malefosse : disparition du dessinateur François Dermaut

Né à Roubaix en 1949, François Dermault étudie le dessin à l' Institut Saint-Luc de Tournai, en Belgique. Il fait ses premiers pas dans le secteur de l’édition en tant que retoucheur, chez Aredit-Artima. En 1974 il travaille aux éditions Fleurus, où il publie ses premières bandes dessinées sous le pseudonyme Franjacq.C’est avec la publication de Le Chemin des Malefosses, qu’il cosigne avec Daniel Bardet, qu'il commence véritablement à se faire connaitre auprès d'un plus large public. Les deux auteurs font paraitre les douze premiers tomes de la série entre 1982 et 2000 aux éditions Glénat, avant de mettre un terme à leur collaboration en 2007.Mais François Dermault ne quitte pas totalement l’univers de la série historique qui met en scène les personnages de Gunther et Maître Pritz. Il propose en effet à son éditeur d’en faire paraître le prequel, sous le titre Malefosse. Co-scénarisée avec Xavier Gelot, cette production donnera lieu à un diptyque, dont les titres seront publiés entre 2007 et 2009.Entre temps, François Dermault signe plusieurs co-réalisations, comme Souvenirs de Toussaint, basé sur un scénario de Didier Convard, qu'il débute en 1989 et fait paraitre chez Glénat. Viendra également Carnets d'une longue marche : la Route de la soie, co-créé avec Bernard Ollivier. Le titre est publié chez Phébus en 2005.En 2003, il publie chez Glénat un album, qu'il confectionne seul cette fois, intitulé les Carnets de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y relate l'expérience de son pèlerinage effectué en 2001.Sa dernière publication est la série Rosa, qu'il entame en 2015 et dont le deuxième tome est sorti en février 2019 chez Glénat. Son éditeur avait réalisé une interview du dessinateur à l'occasion de cette dernière parution.