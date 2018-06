Les critiques de bandes dessinées recommandent 20 titres pour l'été

L'Association des journalistes et critiques de bande dessinée (ACBD) a quelques conseils en stock pour ceux qui cherchent des idées de lectures pour cet été, ou encore des suggestions de bandes dessinées à offrir parmi celles parues ces derniers mois... Voici leur liste des 20 indispensables de l'été 2018.







À partir de la liste de toutes les nouveautés bandes dessinées parues entre le 1er novembre 2017 et le 6 juin 2018 (2 393 titres), les 95 membres actifs de l’ACBD ont choisi, chacun, 10 albums qui leur ont semblé incontournables. Ceci afin de sélectionner 20 titres que l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée met en avant pour l’été. Cette liste est le résultat de leur vote.



Ailefroide : altitude 3954 de Jean-Marc Rochette et Olivier Bocquet, éditions Casterman

Alt-Life de Joseph Falzon et Thomas Cadène, éditions Le Lombard

Ar-Men : l’enfer des enfers d’Emmanuel Lepage, éditions Futuropolis

Bug T1 : Livre 1 d’Enki Bilal, éditions Casterman

Cinq branches de coton noir de Steve Cuzor et Yves Sente, éditions Dupuis

Courtes distances de Joff Winterhart, éditions Çà et Là

Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne, éditions Dargaud

Du sang sur les mains : de l’art subtil des crimes étranges de Matt Kindt, éditions Monsieur Toussaint Louverture

Et si l’amour c’était aimer ? de Fabcaro, éditions 6 Pieds sous terre

Florida de Jean Dytar, éditions Delcourt

Gramercy Park de Christian Cailleaux et Timothée de Fombelle, éditions Gallimard

L’Homme gribouillé de Frederik Peeters et Serge Lehman, éditions Delcourt

Il faut flinguer Ramirez T1 de Nicolas Petrimaux, éditions Glénat

Imbattable T2 : Super-héros de proximité de Pascal Jousselin, éditions Dupuis

Je vais rester de Hubert Chevillard et Lewis Trondheim, éditions Rue de Sèvres

Jonas Fink T2 : Le Libraire de Prague de Vittorio Giardino, éditions Casterman

Moins qu’hier (plus que demain) de Fabcaro, éditions Glénat

Serena de Anne-Catherine Pandolfo et Terkel Risbjerg, éditions Sarbacane

(The) End de Zep, éditions Rue de Sèvres

Tyler Cross T3 : Miami de Brüno et Fabien Nury, éditions Dargaud