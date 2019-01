Les éditions Kinaye traduisent la bande dessinée américaine pour les enfants

Deux collections et des BD pour tous

Après des expériences d'assistant aux droits dérivés et d'assistant éditorial chez Glénat, c'est donc au sein de la maison d'édition Valiant que Romain Galand poursuit sa formation professionnelle. « J'ai occupé le poste d'assistant au marketing éditorial pendant 8 mois chez Valiant, il y a 3 ans. À l'époque, la maison était encore un peu une start-up, avec “seulement” 16 personnes. Cela a été assez formateur, car j'avais déjà dans l'idée d'ouvrir ma propre structure », explique le fondateur de Kinaye.Déjà porté vers la bande dessinée, Romain Galand découvre alors les publications pensées pour les enfants. On y retrouve à la fois des comics — pas forcément avec des super-héros dedans — et des romans graphiques, des œuvres souvent plus longues. Rapidement, le jeune éditeur saisit l'intérêt de traduire ces publications en France, où le marché de la bande dessinée pour enfants « n'est pas très développé, si ce n'est quelques publications chez Rue de Sèvres et Akileos ».Deux ans plus tard, Kinaye n'attend plus que ses premières publications, Diesel, de Tyson Hesse, et L'Assistante de la Baba Yaga, de Marika McCoola et Emily Carroll, à paraître le 18 janvier prochain. « Ce qui m'a demandé le plus de temps, ce n'est pas d'acheter les droits aux Américains, mais de trouver un diffuseur : nous passons par Media Diffusion, ce qui nous assurera les ventes, un suivi et le fait que les BD seront mises en avant. »La première année d'existence de Kinaye est d'ores et déjà bien remplie : 11 titres seront publiés, tous traduits de l'américain : « Pour les premières années, nous allons essayer de creuser la ligne éditoriale avec les achats de droits », explique Romain Galand, « et en augmentant notre nombre de parutions annuel de 5 titres par an environ ».Seul salarié de sa maison d'édition indépendante, Romain Galand pioche ses trouvailles parmi les catalogues des maisons d'édition américaines BOOM ! Studios, Dark Horse, Nobrow Press ou encore First Second Books. « L'objectif est de faire quelque chose de cohérent : côté graphique, les bandes dessinées se rapprochent de l'animation, car beaucoup d'auteurs travaillent dans ce secteur, ou dans le jeu vidéo. »Une ligne commune qui se dessine, et que l'on retrouve aussi dans l'âge moyen des auteurs traduits : « J'ai 31 ans, et les auteurs que je publie ont entre 25 et 35 ans : il y a un côté générationnel important, qui se retrouve aussi du côté des thématiques, par exemple l'écologie. »Deux collections ouvrent le catalogue de Kinaye : la première, Fresh Kids, s'adresse aux 8-12 ans, pour des titres dynamiques, avec beaucoup de rebondissements, tandis que la seconde, Graphic Kids, proposera des histoires types « romans graphiques », souvent en un seul tome, avec des thèmes plus développés.Dans les deux cas, Romain Galand promet une approche sensiblement différente de celle des bandes dessinées françaises. « Le rythme est plus soutenu, le dessin vif et coloré, et les thématiques sont modernes : on retrouve par exemple l'égalité homme-femme ou le combat contre le déterminisme genré... Il y a aussi beaucoup d'héroïnes, ce qui manque parfois en France du côté des publications pour enfants. »Si la maison d'édition présente ses livres comme des BD pour les enfants, les adultes sont bien sûr eux aussi conviés : « À travers la campagne Ulule, nous avons remarqué qu'un jeune public féminin adulte s'est beaucoup intéressé à nos BD. Ce sont des bandes dessinées “all ages”, comme disent les Américains : adultes et enfants peuvent les lire, ils comprendront chacun les choses différemment, avec des niveaux de lecture variés. »Il est donc possible de soutenir le lancement de Kinaye en effectuant un don — et par la même occasion une précommande — sur Ulule