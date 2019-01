Les éditions Michel Lafon développent une collection de mangas

Michel Lafon et Cédric Biscay, président de Shibuya Productions

Lors du Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC) 2018, événement organisé par Shibuya Productions, Michel Lafon et Cédric Biscay, président de Shibuya Productions, ont annoncé cette collaboration, qui inclut les œuvres de gagnants du concours MAGIC International Manga Contest, coorganisé avec la célèbre maison d'édition japonaise Shueisha.La ligne éditoriale annoncée de Shibuya Michel Lafon promet des œuvres de jeunes talents internationaux, issues en partie du concours international de manga MAGIC, des créations originales en collaboration avec des artistes japonais, et des œuvres iconiques de manga japonais revisitées par des auteurs internationaux de renom.Pour les deux premiers titres de la collection manga, deux créations originales ont été retenues, qui seront disponibles en librairie le 14 mars prochain.La Voie de Van Gogh, un seinen du jeune Seldon, a marqué le jury présidé par Nobuhiro Watsuki (Kenshin le Vagabond) en 2017 : il a été sacré coup de cœur du jury de cette première édition. Il raconte la genèse de l’œuvre de Vincent Van Gogh depuis l’arrivée du peintre à Auvers-sur-Oise, jusqu’à ses premiers grands succès.Nako, un shônen d’aventure fantastique créé par le rappeur Tiers Monde et le dessinateur Max, a été le coup de cœur du jury manga du MAGIC 2018, présidé par Tite Kubo (BLEACH). Le premier chapitre publié sur le site Shônen Jump Plus dans le cadre du concours a conquis plus de 150.000 lecteurs à travers le monde.12 titres devraient être publiés au sein de la nouvelle collection manga de Michel Lafon en 2019.