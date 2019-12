“Les enfants du temps”, le film tant attendu de Makoto Shinkai

Une rentrée active pour le mangaka









À l’origine de ce long-métrage, le livre de Makoto Shinkai, qui est également réalisateur. Dans l’ouvrage, le lecteur est invité à percer le mystère derrière des phénomènes climatiques surnaturels et à découvrir le secret que recèle notre monde.Cet univers ressemble à s’y méprendre à celui de Your name , son précédent ouvrage — et pour cause, les héros évoluent dans le même monde.Lors des vacances d’été, Hodaka fugue de son île natale pour se rendre à Tokyo, terre de liberté. Malheureusement, l’immense métropole en apparence pleine de promesses est loin de se montrer clémente avec ce lycéen, qui se retrouve bien vite en difficulté dans ses rues hostiles.Pourtant, un rayon de lumière va percer les nuages, chasser la pluie diluvienne qui s’abat sur la capitale et bouleverser le quotidien de Hodaka… Il s’agit de Hina, une jeune fille douée d’un étrange pouvoir : celui d’appeler de ses vœux le soleil.Les éditions Pika annoncent ainsi que le livre sortira simultanément à la diffusion dans les salles, le 8 janvier prochain. Sur une traduction de Jean-Louis de la Couronne, cet ouvrage sera également disponible en numérique.Notons également que Makoto Shinkai signera une autre série, avec Yukiko Seike, toujours publiée chez Pika : 5 cm per Second. Le premier volume sortira ce 8 janvier également, le tome 2 est prévu pour le mois de mars.Et en quelques mots, voici ce que cela donne : la première fois que le jeune Takaki rencontre sa camarade Akari, c’est à la rentrée du CM1. Elle vient de déménager à Tokyo et est nouvelle dans l’école. Tous deux sont habitués à changer de ville au gré des mutations professionnelles de leurs parents, ce qui les rapproche immédiatement.Peu à peu, leurs points communs se muent en amitié, puis cette amitié se transforme en amour. Mais leur histoire est interrompue par cette même fatalité : la famille d’Akari est mutée dans le nord du Japon, puis Takaki doit partir pour Tanegashima, une île isolée du sud...Pourtant, malgré cette distance, le lien qui les unit ne sera pas rompu.