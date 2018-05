Les enquêtes de Nicolas Le Floch portées en bande dessinée

Décédé à l’âge de 71 ans, Jean François Parot avait cependant donné son accord à l’adaptation d’un livre en bande dessinée. Les éditions Robinson annoncent la publication prochaine de Les Enquêtes de Nicolas Le Floch Tome 1 — L’Énigme des Blancs-Manteaux.

« Jean-François Parot, le créateur des aventures à succès de Nicolas Le Floch, vient de nous quitter. Il y a quelques mois, il avait donné son accord pour adapter son œuvre en bande dessinée. Avec cette adaptation, dont la sortie est prévue le 22 août prochain, son héros continuera à rassembler des lecteurs de tous âges », note l’éditeur.

L'adaptation de cette série vendue à plus de 2 millions d’exemplaires a été confiée à Olivier Dobremel (Loki, Scotland Yard), pour le scénario, et Chaiko pour le dessin.



Le résumé de l'éditeur :



En 1761, le jeune Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale pour entrer au service de M. de Sartine, chef des affaires secrètes de Louis XV. Devenu l’un des espions du lieutenant général de police, Nicolas va vite découvrir la cruauté des hommes et la brutalité des complots : à Paris, dans le monde du crime, tout tourne autour du jeu, de la débauche et du vol qui communiquent par d’innombrables labyrinthes.

Son premier meurtre le plonge au cœur des perversités de la capitale : un commissaire corrompu, une épouse ex-pensionnaire d’une maison de plaisir, un cadavre rue des Blancs-Manteaux, un bourreau médecin légiste à la morgue de la Basse-Geôle...

Et si tout cela le conduisait trop près du roi et de Mme de Pompadour ? Une enquête qui fait revivre le Paris du XVIIIe siècle, son atmosphère, ses rues, ses passants, ses rites, ses crimes et ses mystères.