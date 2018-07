Les héros de la bande dessinée à retrouver dans Le Camion qui Bulle

Le Camion qui bulle partira vendredi 20 juillet de Paris pour une tournée estivale des plages françaises. Il sera stationné Quai de Loire (devant le store MK2 Quai de Loire) de 11 h à 19 h, avec au programme : lecture gratuite, photobooth, jeux d’énigmes Lucky Luke, quizz BD, grande fresque à peindre... Le tout sous l’œil avisé de la mascotte Schtroumpf !







À l’instar du Livre de Poche ou encore des espaces culturels Lelclerc, le groupe Média Participations a également choisi de sillonner les routes de France. Parti l’an passé pour la première fois à la rencontre des juilletistes et aoûtiens, le Camion qui bulle a parcouru la côte atlantique durant trois semaines pour porter la parole de Saint Phylactère – et ses différents acolytes.



Moralité : plus de 1500 albums vendus en 2017, et une opération qui se renouvelle pour cet été. Pour autant, cette idée de camion sur les routes ne date pas d’hier : dans les années 50, en Belgique, le camion Spirou partait sur les plages offrant jeux, déguisements, concours...

Cet été, le Camion qui bulle fera donc la tournée des plages du 22 juillet au 11 août. Après un démarrage en fanfare à Paris, l'équipe prévoit pas moins de douze haltes, avec stand et transats, du Touquet jusqu’à Hyères en passant par Hossegor.



Grande nouveauté de l’édition 2018, le camion va musarder aussi le long de la côte méditerranéenne, de Saint-Pierre-la-Mer jusqu’à Antibes, avant de mettre le cap sur le parc Spirou, étape nale de cette mémorable tournée.









Au programme de cette opération soutenue par le ministère de la Culture et réalisée en partenariat avec Partir en livre et France Télévision : beaucoup de lecture, beaucoup de bandes dessinées, des auteurs, des dédicaces, des quiz, du coloriage... Bref, des animations organisées tout au long de la journée pour s’amuser entre amis ou en famille.



Les libraires et les bibliothécaires de chaque ville d’accueil, les éditeurs et l’équipe de Média Diffusion se sont mobilisés pour que ce grand tour de la bande dessinée puisse avoir lieu.



S’y côtoient les grands classiques de la bande dessinée et les nouveaux héros de la jeunesse : Les Schtroumpfs, Garfield, Lucky Luke, Boule & Bill, et Marsupilami mais aussi Pico Bogue, ou encore Klaw. Tous les univers, pour tous les âges ! De quoi occuper toute la famille, grands-parents inclus.



Et pour le programme, c'est ici :