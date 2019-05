Les héros Marvel arrivent en format numérique sur Rakuten Overdrive

Marvel Entertainment s'est associé à la principale plateforme de lecture numérique, Rakuten OverDrive, afin de proposer 600 titres de bandes dessinées aux bibliothèques publiques et aux écoles américaines. Il suffit seulement d'avoir un navigateur Internet ou bien télécharger l'une des deux applications proposées par Rakuten Overdrive.



ralpoonvast - pixabay license

Les étudiants et les usagers des bibliothèques publiques participantes et des écoles peuvent dès à présent emprunter des versions numériques des titres les plus connus de l'univers Marvel. Parmi eux, on retrouve Avengers, Black Panther, Spider-Man, ou encore les X-Men.



« Nos bibliothèques partenaires demandent depuis longtemps d’ajouter des romans graphiques Marvel à notre catalogue afin de satisfaire les souhaits de leurs lecteurs. Nous sommes heureux d’offrir des titres qui permettent aux amateurs de bandes dessinées, qu’ils soient de longue date ou nouveaux, de découvrir l’univers Marvel par l’intermédiaire de leurs bibliothèques publiques et de leurs écoles », a déclaré Erica Lazzaro, vice-présidente exécutive du service éditorial chez Rakuten OverDrive.



Les comics Marvel s'ajoutent ainsi à des millions de livres électroniques et de livres audio, dont plus de 31.000 romans illustrés et bandes dessinées d'éditeurs comme DC Comics, Image Comics, IDW, Valiant, Izneo et Titan Comics. Les bibliothèques et les écoles peuvent piocher dans ce large catalogue afin de constituer leurs collections numériques personnelles.



Mark Annunziato, directeur exécutif du service stratégie et développement commercial de Marvel Entertainement, a partagé son ressenti dans un communiqué concernant cette nouvelle collaboration : « alors que l'univers de Marvel célèbre son 80e anniversaire cette année, nous sommes ravis de présenter à davantage de bibliothèques et d'écoles certains de nos personnages et histoires les plus emblématiques au fil des ans. Nous sommes impatients de travailler avec OverDrive pour continuer à toucher les fans de Marvel du monde entier ».



Les lecteurs peuvent commencer à lire les aventures des héros Marvel en téléchargeant l'appication Libby. Cette dernière est disponible sur iPhone®, iPad®, Android ™, Windows® et «send to Kindle®» (États-Unis uniquement).



Les étudiants des écoles participantes peuvent, quant à eux, utiliser Sora, une application de lecture qui leur est spécialement dédiée. Grâce à elle, les élèves ont un accès direct et facile aux collections numériques de leur école ou de leur bibliothèque publique la plus proche.