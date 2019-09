Les lauréats du Grand Prix des Lecteurs 2019 du Journal de Mickey

crédit Journal de Mickey

Catégorie roman

Depuis les premières lectures commencées en juin dernier, en passant par les commentaires à envoyer au Journal, les jurés n’ont pas chômé. Et voici leurs lauréats :



Violette Hurlevent et le Jardin sauvage, de Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgeois — Sarbacane



Nul ne sait quand le Jardin Sauvage est né. Violette Hurlevent y pénètre le jour où elle doit fuir de la maison de sa mère. Loin des soucis de son existence, elle découvre alors un univers immense, caché aux autres humains et peuplé d'êtres aux coutumes étranges. Ici, les loups parlent, les pierres s'animent ; même le temps s'écoule selon de nouvelles lois. Mais la beauté du Jardin Sauvage cache de nombreux périls.









Catégorie bande dessinée :

Sorceline, de Sylvia Douyé et Paola Antista — Glénat (tomes 1 & 2)



Entrez dans le monde des créatures fantastiques ! Sorceline vient d'entrer à l'école de cryptozoologie pour développer sa passion : l'étude des animaux légendaires ! Analyses de comportements, soins magiques ou dressage sont au menu. Mais les places sont chères et la compétition rude pour obtenir le précieux diplôme. En plus des gorgones, vampires et autres griffons, Sorceline va devoir apprendre à mieux connaître ses nouveaux camarades.