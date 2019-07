Les Montagnes hallucinées, 13e Prix Asie de la Critique ACBD, d'après Lovecraft

En 1931, une expédition de sauvetage découvre le campement en ruines du Pr Lake, parti explorer l’Antarctique quelques mois plus tôt. Son équipe de scientifiques avait envoyé un message annonçant une découverte extraordinaire avant de sombrer dans le silence... Sur place, des squelettes humains dépouillés de leur chair laissent imaginer les scènes d’horreur qui ont pu se dérouler. Plus perturbantes encore : les immenses montagnes noires aux pics acérés au pied desquelles le Pr Lake et ses compagnons ont rendu l’âme...

Ces terres désolées semblent cacher de terribles secrets. Gare aux imprudents qui oseraient s’y aventurer !

Le diptyque Les Montagnes hallucinées constitue une adaptation d’exception d’un des plus emblématiques récits du maître du récit horrifique H. P. Lovecraft. Ce récit narre les déboires d’une expédition scientifique partie explorer, au début du XXe siècle, les déserts glacés de l’Antarctique. Les découvertes que ces hommes effectuent les amènent à poursuivre leurs recherches vers le pôle qui abriterait de gigantesques et terrifiantes montagnes. Avec à la clef un bouleversement de l’histoire même de notre planète et un vacillement de la raison humaine.Gou Tanabe accomplit ici une véritable gageure : mettre en images, avec brio qui plus est, une mythologie et des créatures jugées irreprésentables.La maîtrise du dessin s’impose immédiatement, offrant tour à tour de vastes et fascinants panoramas des paysages antarctiques, une précision technique dans le traitement des personnages, de leurs outils et de leurs pratiques, et un imaginaire stupéfiant quand il s’agit de l’architecture et de l’histoire des « Anciens ».Le mangaka réalise par ailleurs un travail subtil sur l’atmosphère et construit une tension narrative qui rend la lecture d’un bout à l’autre captivante. On notera enfin le superbe travail éditorial réalisé par Ki-oon, dont une étonnante couverture à effet cuir, inattendue dans l’édition manga mais pertinente par rapport à l’univers bibliophile de Lovecraft.Le prix distingue une bande dessinée asiatique remarquable parue en français entre juillet 2018 et juin 2019.Gou Tanabe, d’après H. P. Lovecraft, trad. Sylvain Chollet, adaptation Clair Obscur — Les montagnes hallucinées — Ki-oon — 9791032703625 – 15 €