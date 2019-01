Les Pestiférés, oeuvre posthume de Marcel Pagnol, en bande dessinée

En 1720, à Marseille, Maître Pancrace règne avec bienveillance sur un quartier dont les habitants forment une espèce de communauté. Mais la découverte de trois cadavres va bouleverser leur petite vie bien tranquille. En effet, la peste est aux portes de la ville phocéenne! Bientôt, tous les quartiers de Marseille se replient sur eux-même.Des barricades sont érigées et on ne laisse plus ni sortir ni entrer personne. Dans le quartier de Maître Pancrace, bien que tous se sentent en sécurité, le caractère des reclus s’assombrit chaque jour. L'ennui et la peur commencent bientôt à dérégler les mœurs des bonnes gens...Les Pestiférés est une œuvre posthume de Marcel Pagnol dont le texte fut retrouvé dans ses tiroirs. Une partie de ce récit a été publié dans le Temps des amours. Pour la première fois, les lecteurs pourront en découvrir la fin.L'épisode de la Peste de 1720, est resté gravé dans les livres d'Histoire comme étant la dernière grosse épidémie de Peste en France.Il faudra patienter jusqu'à mars prochain pour découvrir ce titre.Depuis trois ans maintenant, les trois hommes se sont fait un plaisir de renouer avec l’univers de Pagnol, adaptant La Gloire de mon père, Le Château de ma mère et Le Temps des secrets. Le Temps des amours, en novembre dernier, est venu clôre le cycle Souvenirs d’enfance que l’éditeur Grand Angle avait initié. Et dans le même temps, une traduction en langue provençale a également été publiée.[à paraître 6/03] Serge Scotto, Éric Stoffel et Samuel Wambre. D’après Marcel Pagnol – Les pestiférés – Grand Angle – 9782818966785 – 19,90 €