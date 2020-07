Les Petits Mythos de Larbier & Cazenove invités à la table d'Alesia

Mais où donc habite Poséidon ? Et pourquoi n’en sait-on pas plus sur ses enfants, Triton et Rhodé ? Et si on en profitait pour expliquer pourquoi c’est à cause du dieu de la mer qu’est né le Minotaure ? Et le Minotaure, pourquoi est-il obligé de vivre dans un labyrinthe construit par un certain Dédale sur ordre du roi Minos ? Les questions sont nombreuses, espérons que nos petits Mythos sauront apporter plus de réponses que de catastrophes !









Double actualité pour les héros de la bande dessinée, qui « reviennent en forme et en force ». À compter du 30 septembre, un nouvel album, certes, le 11e de la série. Petite présentation.La suite des aventures sera à retrouver dans le cadre du Muséo Parc d’Alésia. Pour 2020, et comme il le propose chaque année, une expo temporaire sera à découvrir — avec pour thème Dans les cuisines d’Alésia présente les us et coutumes alimentaires des Gaulois et des Romains.Les Mythos de nos deux auteurs seront invités autour de la table, avec un espace jeu, Le resto des Petits Mythos.Cet espace est installé à l’entrée du Centre d’interprétation et est accessible librement aux visiteurs munis d’un titre d’accès au Centre d’Interprétation. Les contenus de l’espace-jeux Le resto des Petits Mythos sont entièrement revus pour réduire les manipulations par les visiteurs. L’espace sera disponible courant août 2020.Initialement prévue du 4 avril au 30 novembre 2020, l’exposition Dans les cuisines d’Alésia est en effet reprogrammée de juillet 2020 à avril 2021 en raison de la crise sanitaire du Covid-19.[à paraître 30/09] Larbier & Cazenove – Mythos, t. 11 ; Crète Party – Bamboo – 9782818976746 – 10,95 €