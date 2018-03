Les premiers émois de ninjas super entraînés...

En avril 2018, la collection Shôjo de Pika Édition fait peau neuve ! Elle s’offre un nouveau nom, Shôjo Addict, et trois nouvelles sous collections. On connaît aujourd’hui le second titre, qui inaugurera la section Cherry Blush. Shinobi Quartet de Tohru Himuka vous ouvrira les portes, dès le 4 avril, du harem de Chôko Manaka.



Le résumé de l’éditeur donne le ton : Chôko Manaka est l’héritière d’un grand groupe industriel. Elle déteste la vie qu’elle mène, entourée de gardes du corps et préférerait une vie de lycéenne normale. Pour que son père lui laisse sa liberté, Chôko doit tout d’abord trouver son propre shinobi, la personne qui deviendra son bras droit lorsqu’elle prendra la suite des affaires familiales... C’est pourquoi elle intègre l’école Mizonoo, une institution qui forme les « shinobis », qui deviendront les plus proches collaborateurs des personnalités du monde politique et de la finance.



Une jeune et jolie jeune fille au caractère bien trempé, entourée de dizaine de shinobis (ninjas super entraînés donc) qui vont (presque) tous tomber sous son charme, ça ne vous rappelle rien ? À l’image d’un Host Club ou d’un Yamato Nadeshiko, Shinobi Quartet mêle romance, harem inversé, drame, humour et action.



Mais on attend avec impatience de voir la valeur ajoutée au schéma annoncé somme toute classique. Comment le personnage de ninja super entraîné, le shinobi, va-t-il trouver sa place dans cette romance ? De plus, l’héroïne de ce nouveau shôjo n’a pas l’air d’une demoiselle en détresse, bien au contraire.



Forte et indépendante, Chôko se trouvera face à des combats épiques entre ninjas et ça promet. Les garçons seront prêts à tout pour prouver leur valeur et mériter leur place aux côtés de l’héritière. Mais les menaces qui pèsent sur Chôko et sa famille permettront aux guerriers de la protéger des mafieux.



Menée au scénario et au dessin par Tohru Himuka pendant 3 ans dans le magazine de prépublication Asuka, la série est terminée en 8 tomes au Japon. C’est la première série traduite en français pour la mangaka.



D’après le site de l’éditeur, les trois nouvelles sous-collections de Shôjo Addict sont : Cherry Blush, votre dose de romance quotidienne et premier émoi amoureux dont Shinobi Quartet est le premier titre. Red Light, qui promet un « contenu plus épicé », inauguré par La courtisane d’Edo à paraître le 4 avril également. Et enfin, Purple Shine, quand magie et fantastique sont sur le devant de la scène.





Shinobi Quartet, Tohru Himuka, Traduit par Marie-Saskia Raynal, 9782811629144, Pika Édition — Cherry Blush, 6,95 €