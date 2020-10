Les Rencontres internationales de la bande dessinée, rendez-vous en novembre

Photographie : détail d'Est-Ouest, dessin de Philippe Aymond - Exposition Pierre Christin - FIBD 2020

Les Rencontres internationales de la bande dessinée sont organisées par la Cité de la BD d'Angoulême, en partenariat avec le Ministère de la Culture, les États Généraux de la Bande Dessinée, le réseau Canopé16, la communauté d’agglomération GrandAngoulême, la ville d’Angoulême, le Pôle Image Magelis et la Région Nouvelle-Aquitaine.« Ce colloque interdisciplinaire et international a pour objectif de rapprocher et confronter les points de vue et les approches, en incluant également la question de l’innovation et des humanités numériques », précise la Cité de la BD.Le programme est le suivant :10h00-10h30Allocution d’accueil : enjeux du patrimoine dans une politique nationale de la bande dessinéePar Pierre Lungheretti, directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image10h30-11h00Patrimoine et bande dessinéePar Marie-José Mondzain, philosophe, directrice de recherche au CNRS11h00-11h30Bande dessinée et histoire de l’art : quelle place pour la bande dessinée ?Par Éric de Chassey, historien de l’art, directeur général de l’Institut national d’histoire de l’art11h30-12h30Les actions de préservation du patrimoine de la bande dessinée mises en œuvre dans le monde. Les exemples de la Corée, de la Serbie et de l’AfriqueAvec Youngchul Lee (directeur du Komacon, Bucheon, Corée du Sud), Emmanuel Kasarherou (président du musée du quai Branly, Paris), Joëlle Epée (commissaire de l’exposition sur les BD d’Afrique.s et directrice du festival Bilili BD Festival, Congo-Brazzaville), intervenant.e serbe en cours d’identificationModération de Jean-Philippe Martin (conseiller scientifique CIBDI)14h00-15h30Les modes de reconnaissances du patrimoine de la bande dessinée dans les musées et les autres institutions culturelles : collections, résistances et innovationsTable ronde avec Jean-Marie Compte (directeur du département Littérature et arts, Bibliothèque nationale de France), Anne-Solène Rolland (directrice du Service des musées de France, Ministère de la Culture), Cuno Affolter (conservateur, bibliothèque municipale de Lausanne), Annette Gehrig (directrice du Cartoon Museum Basel, Bâle), Michelle Bubenicek (directrice de l’Ecole des Chartes, Paris), Nathalie Marcerou-Ramel (directrice de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques), et la participation de Cracovie, ville créativeModération d’Anne Hélène Hoog (directrice du musée, CIBDI)15h30-15h45La ligne claire, le patrimoine est un aboutissementPar Aurélien Bellanger, écrivain16h00-17h30Quels usages pour le patrimoine de la bande dessinée ?Table ronde avec Sébastien Gokalp (directeur du Musée national de l’histoire de l’immigration), Yannis Koikas (chef du service des éditions multimédias, Bibliothèque nationale de France), Emilie Salaberry (directrice du service Musées, archives municipales et artothèque de la Ville d’Angoulême), Philippe Boon (collectionneur, Fondation Boon pour les arts graphiques narratifs) Nicolas George (directeur-adjoint de la Direction générale des médias et des industries culturelles, Service du livre et de la lecture, Ministère de la Culture),Modération de Zeev Gourarier (ancien directeur scientifique du MUCEM, membre du conseil scientifique du projet Villers-Cotterêts et du Musée des arts forains)17h30-18h00Point de vue d’auteur.e.s : comment la création dialogue-t-elle avec le patrimoine ?Avec Lisa Mandel et Ferri18h00-18h40Le patrimoine et l’espace public : réinventer une citoyenneté culturelleLaurent Le Bon (président du Musée Picasso) et Pierre Lungherreti (directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image) en conversation avec Victor Macé de Lépinay (France Culture)9h30-10h30Fortunes et suites nouvelles : le patrimoine revisité par les auteurs. Spirou, Astérix, Lucky Luke, Blueberry, AlixAvec Valérie Mangin, Emile Bravo, Jul, Achdé, David B, Giorgio Albertini, Ozanam, Bouzard, Joann Sfar, Régis Loisel, Julie Rocheleau (Québec Ville Créative)Modération de Marc Monjoux (directeur, Ecole européenne supérieure de l’image).10h30-12h00« Trésors de la bande dessinée » : L’œuvre éditoriale au service du patrimoine pour redécouvrir les grands auteursAvec Thierry Groensteen (historien de la bande dessinée, direction de collection Actes Sud/ L’an 2), Vincent Bernière (journaliste et critique de bande dessinée, éditeur de revues Cahiers de la BD et Métal Hurlant, directeur de collection), Frédéric Boilet (auteur, essayiste et éditeur), Julien Papelier et Stéphane Beaujean (éditions Dupuis) et Florence Cestac (autrice, fondatrice des éditions Futuropolis), Olivier Bron et Simon Liberman (fondateurs des éditions 2024), Xu Gefei (fondatrice des éditions Fei), participation de la Ville créative d’EdimbourgModération de Nicolas Idier (directeur général adjoint, Cité internationale de la bande dessinée et de l’image ; membre du comité de la collection « Bouquins », éditions Robert Laffont)12h00-12h30Originaux perdus, patrimoine foutu…Dialogue entre Jean-Pierre Dionnet (fondateur du magazine Métal Hurlant et des Humanoïdes associés) et Pascal Ory (spécialiste d’histoire culturelle, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris Panthéon-Sorbonne et membre du comité de la collection « Bouquins », éditions Robert Laffont)La participation à ces journées d’étude est gratuite sur inscription (recommandée en raison du nombre de places limité).