. Les Rencontres internationales de la BD évoquent le patrimoine

Jeudi 5 décembre

Vendredi 6 décembre

À la veille de l'Année 2020 de la Bande dessinée, les Rencontres internationale de la bande dessinée, qui succèdent aux trois éditions des Rencontres nationales de la bande dessinée lancées en 2016, se penchent sur l'une des questions les plus essentielles de l'histoire culturelle : celle du patrimoine.Le rapport La Bande dessinée, nouvelle frontière artistique et culturelle – 54 propositions pour une politique nationale renouvelée, remis par Pierre Lungheretti avec la collaboration de Laurence Cassegrain au ministre de la Culture en janvier 2019, proposait la mise en œuvre d'une politique nationale du patrimoine de la bande dessinée.Le préalable à l'établissement de cette politique nationale du patrimoine de la bande dessinée est la définition de ce patrimoine et des enjeux qui lui sont liés, en tant que biens très largement partagés et qui influent sur la constitution d'une identité culturelle collective.Cette notion de patrimoine soulève la question du statut même de la bande dessinée au sein de l'histoire des arts. Ce colloque interdisciplinaire et international a pour objectif de rapprocher et confronter les points de vue et les approches, en incluant également la question de l'innovation et des humanités numériques.9h00-9h30Allocution d'accueil par Pierre Lungheretti, directeur général de la Cité9h30-10h15Bande dessinée et histoire de l'art : quelle place pour la bande dessinée ?10h30-11h30Étudier le patrimoine de la bande dessinée : les enjeux de la recherche sur un corpus culturel11h30-13h00Construire un patrimoine de la bande dessinée : résistances et innovations14h30-15h00La bande dessinée, une leçon de regard15h00-16h30Comment collectionner la bande dessinée ? Critères de distinction, généalogies et transmission17h00-18h30Transmettre : quels usages du patrimoine de la bande dessinée ?18h30-19h00Conclusion de la première journée19h00Cocktail et soirée à la New Factory9h00-9h45Les auteurs face à l'Histoire – faire vivre le patrimoine par la création contemporaine10H00-12H30Éditeurs et auteurs : le patrimoine en construction14h00-14h30Vers un meilleur usage du numérique - Présentation de la base de données MediaBD14h30-16h00Collectionner : l'art et la passion16h00-17h00Conclusion : la bande dessinée fait-elle patrimoine ?