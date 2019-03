Les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens 2019 dévoilent leur programme

Les 10 ans de la Gouttière, le festival et le jeune public

Festival majeur du 9e art, les Rendez-Vous occuperont cette année encore, et pendant tout le mois de juin, la Halle Freyssinet, à 1 h 30 de Paris et de Lille. 5 000 m2 carrés dédiés aux auteurs, à leurs univers et leurs publics.Cette année, l’affiche a été signée par Enrico Marini, premier auteur franco-belge à dessiner les aventures du chevalier noir, dont l’œuvre fera l’objet d’une exposition rétrospective À travers les expositions du festival, les visiteurs partiront à la découverte d’une ville en perpétuelle réinvention, Beyrouth ; dans le monde robotique de Bots, au cœur du Japon médiéval d’Okko ou dans les traces des auteurs de la bande dessinée « indé » nord-américaine.François Schuiten, Laurent Durieux (affichiste de Coppola), Jaco Van Dormael et Thomas Gunzig (scénaristes) seront exceptionnellement présents à Amiens pour la sortie du dernier Blake et Mortimer. Marguerite Abouet, Zeina Abirached, Jean-Louis Tripp, Léa Mazé, Jean Dytar et Tebo seront aussi présents.En outre, le festival multiplie aussi les formats de rencontres avec les auteurs, les ateliers d’initiation, et les passerelles entre la bande dessinée et les autres formes d’art. Les visiteurs pourront observer des auteurs dessiner en direct, sur un grand écran. Master class, conférences, mais aussi battle de dessin rythmeront le festival.Parmi les grands événements du festival, on compte le concert dessiné de David Prudhomme et Christian Olivier, chanteur des Têtes Raides, au Safran, le 31 mai, et une lecture-concert de Zeina Abirached autour du Piano Oriental.Cette nouvelle édition sera aussi l’occasion de fêter les 10 ans des Éditions de la Gouttière et de donner un coup de projecteur sur l’action du festival envers le jeune public. Un escape game mais aussi des rencontres et des spectacles autour des personnages des éditions de la Gouttière : Kamishibai, Makaton, Anuki, Enola ou encore Lile Crochette.Le festival continuera aussi de se déployer hors les murs, avec des expositions et des performances à la Maison de la Culture, au Zoo, au Safran ou encore à l’Historical de la Grande Guerre à Péronne.