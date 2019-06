Les séries Happy ! et Deadly Class officiellement annulées par Syfy

À la fin des années 1980, Marcus Lopez, un jeune orphelin SDF, est admis au sein d’une mystérieuse école privée qui accueille la progéniture des criminels les plus dangereux de la planète. Dans cet établissement, les adolescents se voient enseigner l’art du meurtre, du combat et toutes autres pratiques indispensables pour devenir le parfait criminel.

C’est un coup dur pour les fans qui avaient lancé une pétition pour maintenir en vie Deadly Class, avant même que l’épisode final de la saison ne soit diffusé. Basée sur la bande dessinée de Rick Remender, aussi le producteur exécutif de la série, et de Wes Craig, la série avait fait un début plutôt remarqué.Tout au long de la saison de Deadly Class, les téléspectateurs ont largement suivi la série en différé, de sorte que Remender a fait appel aux fans pour regarder les derniers épisodes en direct. L’auteur semblait confiant quant à une autre saison : « La série est trop bonne et nos fans trop fidèles pour ne pas avoir la saison 2 » tweetait-il. Ce qui n’a de toute évidence pas suffi, puisque la deuxième saison ne verra pas le jour sur Syfy.En France, Deadly Class a été publié par Urban Comics en 2015.Le résumé de l'éditeur pour Deadly Class :Parallèlement la série Happy !, diffusée également sur Syfy, vient d’être elle aussi annulée seulement quelques mois après la diffusion de la deuxième saison. Elle est basée sur la série de comics du même nom, signé par Grant Morrison et Darick Robertson, également cocréateurs de la série.Grant Morrison fait partie des auteurs incontournables des comics américains, Les Invisibles , son œuvre la plus connue, va d’ailleurs être bientôt adaptée sur grand écran.Happy ! suit Nick Sax, un tueur à gages qui s’associe avec l’ami imaginaire de sa fille, une licorne bleue simplement nommée Happy. Ensemble, ils tentent de retrouver la fille de Nick après son enlèvement. En France, Happy ! a été publié par Delcourt.Malgré le succès qu’ont connu les deux saisons d’Happy !, Morrison avait confié à ComicBook : « Nous n’essayons pas de faire quelque chose qui soit une adaptation parfaite de la BD. Je ne pense pas que ces choses fonctionnent nécessairement bien, la traduction d’un média à l’autre, si vous essayez de copier l’original servilement. Le livre ne comportait que quatre numéros. J’ai toujours voulu faire plus avec les personnages, mais il n’y avait aucune place pour une suite à cause de la façon dont nous avons traité l’une de nos pistes dans le livre. »Il n’y aura donc pas de troisième saison pour Happy !.Via ComicBook