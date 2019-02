Les soldats britanniques ne pourront plus arborer le crâne du Punisher

Jon Bernthal dans la série The Punisher

Une utilisation « dérangeante » du symbole

Créé par Gerry Conway, Ross Andru et John Romita, Sr. dans un comic Spider-Man en 1974, Frank Castle, alias The Punisher, est l'archétype de l'antihéros : s'il lutte contre la pègre et la corruption, il le fait à sa manière, en déclarant et en appliquant lui-même la sentence. Après une carrière mouvementée dans l'armée et le massacre de sa famille sous ses yeux, Castle a perdu toute confiance dans la société et le système judiciaire, pour devenir le Punisher.Sur son costume noir, cet antihéros a dessiné un crâne humain, symbole macabre de la besogne qu'il abat chaque jour. Depuis la diffusion de la série Punisher sur Netflix, le personnage a vu sa courbe de popularité exploser, et particulièrement auprès d'un public de policiers et de militaires. Christopher Neff, vétéran du Corps des Marines, a ainsi collectionné des centaines de comics et de produits dérivés consacrés au personnage.Jusque là, rien d'inquiétant. Mais Neff assure que le Punisher est aussi un véritable modèle pour les militaires : « Frank Castle est l'essence même de la définition du militaire », assure-t-il. « Rien à faire de l'uniforme, des inspections, ou des règles trop strictes. Trouver les méchants. Tuer les méchants. Protéger les innocents », résume le soldat.Cette admiration pour le Punisher est telle que Jesse Murrieta, qui travaille pour la Sécurité intérieure des États-Unis et transporte notamment des détenus entre les prisons, a reproduit le crâne du Punisher sur son uniforme de travail. Et n'hésite pas à faire sienne la philosophie du personnage : « Castle ne tient pas compte de toutes les nuances qui, malheureusement, sont partout dans le système judiciaire américain, ont tendance à le ralentir et à empêcher les victimes d'obtenir la décision de justice qu'ils méritent. »La doctrine de l'autojustice a bonne presse auprès de certaines sections de militaires, depuis plusieurs années : Chris Kyle, le sniper des Navy SEAL mis en vedette par le film American Sniper, expliquait ainsi que les membres de son unité se surnommaient « les Punisher » et peignaient le fameux emblème sur leurs uniformes. Les militaires ne sont pas les seuls concernés : des policiers, notamment à New York, dans le Wisconsin et le Kentucky, arborent eux aussi le crâne.Si certains représentants de la loi font la distinction entre fiction et réalité, d'autres, évidemment, ne saisissent pas ce que l'autojustice peut avoir de dangereux et de malsain. Certains militaires et policiers assurent que le Punisher est un modèle pour eux par sa détermination à prendre en main son corps et son mental pour en faire l'outil le plus efficace possible.Gerry Conway, un des cocréateurs du Punisher, a plusieurs fois rappelé en entretien pourquoi l'iconographie du Punisher ne devait pas être prise à la légère : « Pour moi, c'est dérangeant de voir des représentants de l'autorité embrasser l'iconographie du Punisher, car ce dernier représente un échec du système judiciaire. Il est censé pointer l'effondrement de l'autorité morale et sociale et le fait que certaines personnes ne peuvent pas compter sur des institutions telles que la police ou l'armée pour agir de manière juste et compétente », explique-t-il.Il poursuit : « Ils adoptent une mentalité de hors-la-loi. Que vous pensiez que le Punisher est justifié ou non, que vous admiriez son code de déontologie, il reste un hors-la-loi. C'est un criminel. La police ne devrait pas embrasser un criminel comme symbole. »Les hiérarchies ont tendance à penser la même chose : la police du Kentucky s'est vu interdire le logo du Punisher, tout comme le Special Air Service britannique. Ces derniers avaient « obtenu » le symbole de crâne des Navy SEAL américains, en Irak, pour symboliser leur premier ennemi tué...via Vulture