“Les Soldats de Salamine” : le roman de Javier Cercas devient BD

Soixante ans plus tard, un journaliste s’attache au destin des deux adversaires qui ont joué leur vie dans un seul regard.Roman-document qui a bouleversé l’Espagne et connu une carrière internationale, Les Soldats de Salamine (Actes Sud, 2002) est porté par une réflexion profonde sur l’essence même de l’héroïsme et l’inéluctable devoir de réconciliation après les horreurs d’une guerre civile fratricide.Ce chef-d’œuvre est devenu, grâce au talent de José Pablo Garcia et à la complicité de Javier Cercas, un roman graphique à part entière. Une gageure, car la structure narrative labyrinthique, qui est le dispositif essentiel du livre, devait être sauvegardée très fidèlement.En 2019, Javier Cercas a remporté le prestigieux Prix Planeta pour son roman Terra Alta (à paraître chez Actes Sud).[à paraître 7/10] José Pablo García D’après le roman de Javier Cercas, trad. Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon — Les Soldats de Salamine — Actes Sud — 9782330141929 – 22 €