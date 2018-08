Les super-héros en string pour lutter contre la sexualisation des femmes

S'il n'en a pas toujours été ainsi, difficile de ne pas associer super-héroïne, combinaisons moulantes et autres décolletés échancrés : l'industrie des comics s'est en partie construite sur la sexualisation permanente des personnages féminins. Pour lutter contre ces représentations, mais aussi contre la standardisation des corps féminins, l'étudiante en art Shreya Arora propose d'inverser les rôles.



Shreya Arora, 21 ans et étudiante en art, a déjà des idées bien arrêtées sur la portée des représentations graphiques de la femme et sur leur influence. Elle s'attaque ainsi, dans une série d'illustrations, aux postures adoptées par les super-héroïnes des comics. Dans une première illustration, elle représente ainsi Iron Man dans la même position que Spider-Woman, dans la très polémique couverture réalisée par Milo Manara en 2014.

D'autres illustrations ont suivi, dont un Hulk qui se retrouve dans la situation gênante de Miss Hulk pour le numéro 40 de sa série, illustré par John Byrne : l'illustrateur avait choisi de représenter la super-héroïne en train de faire de la corde à sauter nue — même s'il s'avère ensuite qu'elle porte un minuscule bikini.

Une autre couverture de John Byrne est parodiée, cette fois-ci avec un Spider-Man prêt à jouer au beach-volley...Enfin, pour ne pas s'attaquer qu'à Marvel, Shreya Arora propose aussi un super-héros aux atours de Catwoman, fessier galbé en l'air pour s'adresser à son chat...





D'autres illustrations suivront, promet la jeune dessinatrice. Un tel projet n'est pas inédit, toutefois : de nombreuses auteures ou fans de comics, tout simplement, ont redessiné leurs héros favoris dans des postures gênantes ou carrément impossibles d'un point de vue anatomique, pour dénoncer la sexualisation des femmes dans l'industrie de la bande dessinée. Mais le fait qu'une étudiante indienne s'en empare est particulièrement fort, dans un pays où les femmes font face à des agressions au quotidien, et où la société ne considère que rarement ces dernières comme condamnables.

Sans doute alertés du phénomène, les deux grands éditeurs américains spécialisés dans les super-héros ont changé leur approche : on a vu apparaitre, ces dernières années, des super-héroïnes d'origines et de mensurations plus diverses, avec des personnalités plus coomplexes. Même si cela n'empêche pas certains écueils, comme cette Riri Williams, âgée de 15 ans et pourtant très sexualisée en couverture d'un comic, en 2016.



via India Times