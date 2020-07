Les Tuniques bleues de retour en jeu vidéo, chez Microids

Maîtrisez la stratégie au tour par tour pour remporter la victoire. Prenez le contrôle de nouveaux États, sécurisez les forts et les voies ferrées pour augmenter vos ressources et prenez la tête des renforts venus d’Europe. Vivez ou revivez l’expérience du jeu originel « Les Tuniques Bleues Nord & Sud » seul ou à deux joueurs, dans une version remise au goût du jour et au gameplay repensé !

< >

À l'origine sorti sur Amiga à la fin des années 1980, Les Tuniques bleues — Nord & Sud sera remis au goût du jour par les équipes du studio de développement Appeal Studios. Le jeu original, North & South, avait été développé par le studio français Infogrames pour les ordinateurs Amiga, donc, mais aussi Atari ST, Commodore 64, DOS, Amstrad CPC, ZX Spectrum et NES.Ce jeu de stratégie proposait au joueur de prendre en charge plusieurs types d'unités, l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie, dans différentes cartes. Un précédent remake, développé par Little Worlds Studio et déjà édité par Microids, était sorti en 2012 pour Windows, Mac, iOS et Android.Il est possible de jouer à North & South, version MS-DOS, sur Internet Archive La sortie du jeu est prévue pour le 27 octobre 2020.